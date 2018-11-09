Batman'da R.Y. ve E.K. adlı iki genç kız, geçen mayıs ayında arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basmış, genç kızı darp etme görüntülerini de sosyal medyadan paylaşmıştı.
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Batman'da R.Y. ve E.K. adlı iki genç kız, geçen mayıs ayında arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basmış, genç kızı darp etme görüntülerini de sosyal medyadan paylaşmıştı.
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