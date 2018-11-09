  • Güncel
  • 09.11.2018 16:02
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 16:08

'da ofis basan kızların yargılamalarına başlandı

'da ofis basıp bir kızı döverek görüntülerini çeken ve sosyal medyada yayınlayan 2 kız ilk duruşmalarına çıktı. Olası bir taşkınlığın çıkmaması için ise polis mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi aldı.



Batman'da R.Y. ve E.K. adlı iki genç kız, geçen mayıs ayında arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basmış, genç kızı darp etme görüntülerini de sosyal medyadan paylaşmıştı.

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