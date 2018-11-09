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  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:16
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uyarısı

Başkan Erdoğan “’nın istismarına göz yummayız” dedi. Şehircilikte de yatay mimariye dikkat çekti: Murat (Çevre ve ) buna göre dikkat et. Diyoruz ki, ‘Dikey mimari yok, yatay mimari.’

İmar Barışı uyarısı
Başkan Tayyip Erdoğan dün Genel Merkezi'nde Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı eğitim ve istişare toplantısına katıldı. Erdoğan, şunları söyledi: "Biz arkadaşlarımıza söylüyoruz, Murat (Çevre ve ) buna göre dikkat et. Diyoruz ki, 'Dikey mimari yok, yatay mimari.' AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım. Hamdolsun bugüne kadar milyonlarca fidanı, ağacı biz 'de diktik. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık. ile ülkemizin her köşesine yayılmış olan 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununu, yani buraların kullanıcısı olan vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Başvurular sürüyor. İnşallah bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı İmar Barışı'ndan faydalanacak görünüyor. Tabi bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz."
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