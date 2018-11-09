İmar Barışı uyarısı

Başkan Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde Dünya Şehircilik Günü kapsamında AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı eğitim ve istişare toplantısına katıldı. Erdoğan, şunları söyledi: "Biz arkadaşlarımıza söylüyoruz, Murat (Çevre ve Şehircilik Bakanı) buna göre dikkat et. Diyoruz ki, 'Dikey mimari yok, yatay mimari.' AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım. Hamdolsun bugüne kadar milyonlarca fidanı, ağacı biz Türkiye'de diktik. Biz ağaç kesen bir iktidar olmadık. İmar Barışı ile ülkemizin her köşesine yayılmış olan 13 milyon imarsız birimin hukuki sorununu, yani buraların kullanıcısı olan vatandaşlarımızın devletle ihtilafını çözmeyi hedefliyoruz. Başvurular sürüyor. İnşallah bu sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı İmar Barışı'ndan faydalanacak görünüyor. Tabi bu süreçte birilerinin süreci istismar etmesine, fırsata çevirmesine asla göz yummuyoruz."
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