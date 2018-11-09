  • Güncel
  • 09.11.2018 16:26
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 16:27

Hulusi Akar: Terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin güneyinde, ister Irak’ın ister Suriye’nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Hükümetten net mesaj: Asla müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, içinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen, hudutları belirlenmiş hava sahası olan FIR Hattı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Akar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye, FIR Hattı konusunda bugüne kadarki uygulamalarına devam edecektir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin 'evet' demediği hiçbir oldubittiyi arkanızda kim olursa olsun bize kabul ettiremezsiniz.

SURİYE'NİN KUZEYİ

Ülkemizin güneyinde, ister Irak'ın ister Suriye'nin kuzeyinde, hiçbir şekilde bir terör koridoru oluşmasına asla ve kat'a müsaade etmeyeceğiz.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHulusi Akar: Terör koridoru oluşmasına asla ve kat’a müsaade etmeyeceğiz
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar