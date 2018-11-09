Alınan bilgiye göre, Bakırköy Belediyesi, 2 yıl boyunca "sivil zabıta personel hizmeti" aldığı yüklenici firma İstanbul Müzayede Organizasyon Sosyal Hizmetler Limited Şirketi'ne, 2 milyon 693 bin 343 lira borçlandı.

Söz konusu firma, hizmet bedelini alamadığı gerekçesiyle belediyeyi icraya verdi. İcra takibi başlatan Bakırköy 4.İcra Müdürlüğü'ne bağlı memurlar, bugün belediyeye geldi.

MAKAM ODASINDA DA KAYIT

İcra memurları, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun makam odasındaki televizyon, klima, elektronik cihazların da aralarında olduğu eşyaları kayıt altına aldı.





Bakırköy 4. İcra Dairesi tarafından düzenlenen 2018/877 numaralı icra dosyasında, "İlgili sayılı dosya içinde bulunan Müdürlüğümüze ait 2018/13496 esas sayılı dosyamızın alacaklı vekilinin talebi ile Bakırköy Belediyesi'nde fiili haciz işlemi yapılmak üzere Müdürlüğümüze iadesi arz olunur." ifadeleri yer aldı.







KUMAR MASASINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yakın bir kentte yer alan Casino Trimontium Princess'te kumar masasında Bakırköy Belediye Şirketi BYUAŞ'ın yönetim kurulu başkanı Yalçın Yazıcı ile Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu fotoğrafları ortaya çıkmıştı.





2015 mali yılı Sayıştay denetim raporuna damgasını vuran, zararlarını finans etme amacıyla sermaye artırımına gidildiği halde yıllara göre zarar eden ve Denetleme Komisyonu'nun denetleme yetkisi olmayan Bakırköy Belediye Şirketi BYUAŞ, geçtiğimiz aylarda ulusal ve yerel basında konu olmuştu.