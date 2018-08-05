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  1. Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması

Başkanı 'nun kumar masasındaki görüntüleri ortaya çıktı!

'ın başkenti Sofya'ya yakın bir kentte yer alan 'te kumar masasında Şirketi 'ın yönetim kurulu başkanı ile Bakırköy Belediye Başkanı fotoğrafları ortaya çıktı.

CHPnin batık Belediye Başkanı kumarhanede basıldı

'ın başkenti Sofya'ya yakın bir kentte yer alan 'te Şirketi 'ın yönetim kurulu başkanı ile görüntülenen Bakırköy Belediye Başkanı fotoğrafları ortaya çıktı.



2015 mali yılı Sayıştay denetim raporuna damgasını vuran, zararlarını finans etme amacıyla sermaye artırımına gidildiği halde yıllara göre zarar eden ve Denetleme Komisyonu'nun denetleme yetkisi olmayan Bakırköy BYUAŞ, geçtiğimiz aylarda ulusal ve yerel basında konu olmuştu.





BULGARİSTAN'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bakırköy kamuoyu Belediye Şirketi'nin yönetim kurulu ve üyelerinin Bakırköylü olmayan kişilerden seçilmesine tepki göstermişti. Bu eleştiriler gündemdeyken Başkan Kerimoğlu ve söz konusu şirketin Yönetim kurulu başkanının birlikte kumarhanede görüntülenmesi büyük tepki çekti. Konuyla ilgili açıklama yapmayan belediye ve BYUAŞ yönetimine seslenen vatandaşlar, "Kamu görevlisi olan Bakırköy Belediye Başkanının orada olmak gibi bir lüksü olamaz. Halktan vergi toplayan bir belediye başkanının kumarhanede işi nedir? sorusunu yöneltti. Kurultay, yerel seçim tartışmalarının gündemde olduğu muhalifler ile genel merkez arasında hemen her dakika yeni bir krizin patlak verdiği bu dönemde Kerimoğlu'nun bu şekilde görüntülenmesi çok sert eleştirilere neden oldu.



15 Temmuz darbe girişimini sırasında Ankara'dan İstanbul'a gelen geceyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde geçirmişti.

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  • 05 Ağustos 2018, Pazar 00:10
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