  • Güncel
  • 09.11.2018 14:36
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 14:36

Başkan Erdoğan 10-11 Kasım tarihlerinde 'ya gidecek

Başkan 10-11 Kasım tarihlerinde 'ya gidecek.

Başkan Erdoğandan o ülkeye önemli ziyaret!
Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak, Birinci Dünya Savaşını Sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. Yıldönümü vesilesiyle Paris'te düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere, 10-11 Kasım 2018 tarihlerinde Fransa'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 100 civarında devlet ve hükümet başkanı ile üst düzey uluslararası yetkili katılacağı etkinliklerle birlikte, Erdoğan'ın bazı ülke liderleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi öngörülüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan 10-11 Kasım tarihlerinde Fransa'ya gidecek
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar