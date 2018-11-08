Son dakika: Eski savcı Ferhat Sarıkaya FETÖ'den tutuklandı

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek...
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