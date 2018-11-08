  • Güncel
  • 08.11.2018 16:56
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 17:03

Son dakika: Eski savcı Ferhat Sarıkaya FETÖ'den tutuklandı

Eski savcı Ferhat Sarıkaya FETÖden tutuklandı

HSK tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski Savcı Ferhat Sarıkaya savcılık sorgusunun ardından FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Ayrıntılar gelecek...

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