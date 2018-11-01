  • Güncel
  • 01.11.2018 16:47
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 17:44

Son dakika: FETÖ'cü Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler meslekten ihraç edildi

HSK 2. Dairesi, FETÖ'nün sözde "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'i meslekten ihraç etti

Meslekten ihraç edildiler

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Şemdinli savcısı olarak tanınan Ferhat Sarıkaya'nın ikinci kez meslekten ihracına karar verdi. Şemdinli iddianamesi sebebiyle meslekten ihraç edilen Sarıkaya yapılan yasal düzenleme ile mesleğe iade edilmişti.

İTİRAFÇI OLMUŞTU

Darbe girişiminin ardından örgütle bağlantısı sebebiyle hakkında soruşturma açılan Ferhat Sarıkaya itirafçı olmuştu. Sarıkaya hakkındaki iddiaları değerlendiren HSK 2. Dairesi ikinci kez ihraç kararı aldı.

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN İKİ ESKİ HAKİM DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

Daire ayrıca FETÖ'nün sözde "Hava Kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakimler Köksal Çelik ile Çetin Sönmez'in meslekten ihraçlarına karar verdi.

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