  • Güncel
  • 08.11.2018 17:02
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 17:02

Antalya'da koyun çalan hırsızların savunması 'pes' dedirtti

Antalyada koyun çalan hırsızların savunması pes dedirtti

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Antalya polisi, içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı.

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