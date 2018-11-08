Antalya'da koyun çalan hırsızların savunması 'pes' dedirtti

Polisi alarma geçiren olay, saat 13.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1195 Sokak'ta meydana geldi. Antalya polisi, içinde 3'ü kadın 5 kişinin bulunduğu ve durumundan şüphelendikleri 42 DKZ 87 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, kent merkezine doğru kaçmaya başladı.
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