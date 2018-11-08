  • Güncel
  • 08.11.2018
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 02:17
  • Gazete

Öksüz’ü verin

Öksüz’ü verin
ABD tarafından "dolandırıcılık ve sahtecilik" suçlamalarıyla aranırken Interpol tarafından 'da yakalanan 'cü Kemal Öksüz'le ilgili 'iade talepnamesi' hazırlandı. Öksüz'ün 'daki hesabından 2014 ile 2017 yıllarında toplam 2 milyon 731 bin 752 doları yurt dışına transfer ettiği açıklandı.


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