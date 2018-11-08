Öksüz’ü verin

ABD tarafından "dolandırıcılık ve sahtecilik" suçlamalarıyla aranırken Interpol tarafından Ermenistan'da yakalanan FETÖ'cü Kemal Öksüz'le ilgili 'iade talepnamesi' hazırlandı. Öksüz'ün Bank Asya'daki hesabından 2014 ile 2017 yıllarında toplam 2 milyon 731 bin 752 doları yurt dışına transfer ettiği açıklandı.
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