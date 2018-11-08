Milli uyarı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Gülhane Külliyesi Spor Salonu'nda düzenlenen Sağlık Bilimleri Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı açılış törenine katıldı. Özetle şu açıklamaları yaptı:
ARALIK'TA AÇIYORUZ:
Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Eskişehir ve Manisa'daki hastanelerimiz hasta kabulüne başladı. Bilkent'teki şehir hastanemiz de bitti. Aralık ayı sonu itibarıyla Bilkent'teki şehir hastanemizi de açacağız. Bu şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapacağız.
MİLLİLEŞME İHTİYACI:
Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Bugün hala hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Artık biz istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz.
DESTEK ÇAĞRISI:
Kendi bilim insanlarımızın, kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyorum. Buradan Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili tüm kurumlarımızı ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum.
Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Erdoğan'a "Ya Şafi" yazılı bir hat tablosu hediye etti.
Erdoğan, törenin sonunda Senegalli Muhammed Niang ile sohbet etti.
ARALIK'TA AÇIYORUZ:
Yozgat, Isparta, Mersin, Adana, Kayseri ve Elazığ'da 6 şehir hastanesini hizmete aldık. Eskişehir ve Manisa'daki hastanelerimiz hasta kabulüne başladı. Bilkent'teki şehir hastanemiz de bitti. Aralık ayı sonu itibarıyla Bilkent'teki şehir hastanemizi de açacağız. Bu şehir hastanelerimizle birlikte sağlık turizminde çok ciddi bir sıçrama yapacağız.
MİLLİLEŞME İHTİYACI:
Türkiye'nin sağlık alanında da hızlı bir millileşmeye, yerlileşmeye ihtiyacı vardır. Bugün hala hem ilaç hem tıbbi cihaz sektörlerimiz büyük ölçüde dışa bağımlıdır. Bundan kurtulmamız gerekiyor. Artık biz istiyoruz ki tomografimizi, ultrasonografiyi, MR'ımızı biz üretelim. Bunları Türkiye yapar, bu beyin gücüne sahibiz.
DESTEK ÇAĞRISI:
Kendi bilim insanlarımızın, kurumlarımızın, firmalarımızın yaptığı çalışmalara yeteri kadar destek verilmediğini üzüntüyle görüyorum. Buradan Bakanlığımızı, üniversitelerimizi ve ilgili tüm kurumlarımızı ikaz ediyorum. Sağlıkta millileşme hamlemize hiçbir bahaneye sığınılmaksızın destek verilmelidir. Bu konuyu en az savunma sanayimiz kadar kritik ve önemli görüyorum.
Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Erdoğan'a "Ya Şafi" yazılı bir hat tablosu hediye etti.
Erdoğan, törenin sonunda Senegalli Muhammed Niang ile sohbet etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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