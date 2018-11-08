Mezitli ilçesinde belediye tarafından farklı bölgelerde açılan Kadın Üretici Pazarları, ekonomik özgürlüğe kavuşmak isteyen ev kadınları için cazibe merkezi haline geldi. Ev yemeğinden örgüye, ahşap boyamadan organik meyve-sebzeye ve çeşitli sanatsal çalışmalara kadar birçok alandaki üretimlerini bu pazarlarda tüketici ile buluşturan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN