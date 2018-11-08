  • Güncel
  • 08.11.2018 11:13
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 11:13

'de sıkma börek satarak hayallerini gerçekleştirdi

'de yaşayan (42), sıkma börek satarak kazandığı parayla çok istediği otomobili satın aldı. Kadınların çalışması gerektiğini belirten Urgan, "Hayalerimiz parmaklarımızın ucunda. Kadın çalıştığı zaman ekonomi kazanır" dedi.

Hayallerini gerçekleştirmek için öyle bir şey sattı ki...

Mezitli ilçesinde belediye tarafından farklı bölgelerde açılan Kadın Üretici Pazarları, ekonomik özgürlüğe kavuşmak isteyen ev kadınları için cazibe merkezi haline geldi. Ev yemeğinden örgüye, ahşap boyamadan organik meyve-sebzeye ve çeşitli sanatsal çalışmalara kadar birçok alandaki üretimlerini bu pazarlarda tüketici ile buluşturan kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.

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