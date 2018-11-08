  • Güncel
  • 08.11.2018 10:48
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 10:48

'ta on binden fazla araç kaderine terk edildi

'ta , haciz, eksik evrak ve vergi borcu gibi çeşitli nedenlerle icralık olan araçların çekildiği yediemin otoparkları satış yapılmaması nedeniyle tam anlamıyla araç mezarlığına dönüşüyor.

Antalya Manavgatta on binden fazla araç kaderine terk edildi

Milli Emlak Müdürlüğünden görevlilerin uzun bir aradan sonra yediemin otoparkında bulunan araçlarla ilgili işlem başlatması ve bilançolarını çıkarmaları yediemin otopark işletmecilerini umutlandırdı.

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