Milli Emlak Müdürlüğünden görevlilerin uzun bir aradan sonra yediemin otoparkında bulunan araçlarla ilgili işlem başlatması ve bilançolarını çıkarmaları yediemin otopark işletmecilerini umutlandırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Milli Emlak Müdürlüğünden görevlilerin uzun bir aradan sonra yediemin otoparkında bulunan araçlarla ilgili işlem başlatması ve bilançolarını çıkarmaları yediemin otopark işletmecilerini umutlandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.