  • Güncel
  • 08.11.2018 21:27
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 21:27

Jandarma alıcak! Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru ekranı

Jandarma alacak... Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından 'de yayımlanan ilana göre, en az ilköğretim mezunu 2018-2 Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı için başvurular başladı. Jandarma Uzman Erbaş alımına başvuru yapmak isteyen kişiler, başvurunun detaylarını merak ediyor. Peki Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Jandarma Uzman Erbaş başvuruları nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar...

Jandarma Uzman Erbaş alıcak! Başvurular başladı

Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, en az ilköğretim mezunu 2018-2 Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı için başvurular başladı. 8 Kasım-29 Kasım 2018 tarihleri arasında sözleşmeli uzman erbaş alımı için vatandaşlar başvurularını Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sayfası olan http://www.jandarma.gov.tr/ adresinden yapabilecek. İşte Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli erbaş başvuru şartları…

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