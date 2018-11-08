Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, en az ilköğretim mezunu 2018-2 Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı için başvurular başladı. 8 Kasım-29 Kasım 2018 tarihleri arasında sözleşmeli uzman erbaş alımı için vatandaşlar başvurularını Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi internet sayfası olan http://www.jandarma.gov.tr/ adresinden yapabilecek. İşte Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli erbaş başvuru şartları…

