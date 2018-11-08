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  • 08.11.2018 14:49
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 15:18

İspanya Başbakanı'na suikast girişimi önlendi

İspanya Polisi, Başbakan Pedro Sanchez'e yönelik bir suikast girişiminin engellendiğini duyurdu.

İspanya Başbakanına suikast girişimi önlendi

İspanyol yetkililer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik suikast girişimini önlediklerini açıkladı. Yapılan açıklamada başbakana saldırı hazırlığı yapan ve Barselona'da yaşayan 63 yaşındaki bir kişinin, geçtiğimiz eylül ayında tutuklandığı belirtildi.

Saldırı hazırlığı yapan kişinin çok sayıda ağır silaha sahip olduğu bildirildi. Saldırı hazırlığı yapan kişinin, Başbakan Sanchez'i, İspanyol Diktatör Francisco Franco'ya yönelik sözleri sebebiyle daha önce de tehdit ettiği ifade edildi.

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