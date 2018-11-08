Başkan Erdoğan'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a talimat

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenecek AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasında yatay mimariye dikkat çeken Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a dönerek, "Murat, buna dikkat et! Dikey mimari yok, yatay mimari... Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum" dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

''Sıfır Atık Projesi gibi çalışmalar hakkında da sizlere bilgi verilecek. Sıfır Atık Projesi olayını da bir vakfa indirgeyerek ülke genelinde böyle bir güçlü sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

"BİZE BOŞA VAKİT GEÇİRMEK HARAMDIR"

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin. Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır. 31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

"DİKEY MİMARI YOK YATAY MİMARİ"

Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari... Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, onun ardından da oralarda çevrecilik yeşillendirme onun ardında oralarda inşalara devam edeceğiz.

"ŞEHİRLERE YETERİNCE SAHİP ÇIKMAMIŞ OLMAMIZ..."

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız, en büyük kaybımızdır. Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. İcraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin öncelikleri belirliyor. TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşaa ederek özel sektöre de örnek oluşturan bir şehircilik hamlesi başlattık.

"SIKINTILI YERLERİN YARISI İMAR BARIŞI'NDAN FAYDALANACAK"

53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatler geliştirdik. İktidarlarımız döneminde bakın bu çok önemli... 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

"31 MART SEÇİMLERİ ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR"

31 Mart seçimleri hem genelde hem de yerelde yapılan hizmetleri vatandaşımıza anlatmak için önemli fırsattır.

"MİLLET KIRAATHANESİ DEDİM ONLAR KUMARHANE ANLADILAR"

Millet bahçelerini yaparken bir kenarına da millet kıraathanelerimizi koyalım. Oralarda çayını simitini kek hepsi olsun. Millet kıraathanesi dedim onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir fikir meselesi.''