Başkan Erdoğan Dünya Şehircilik Günü'nde konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Dünya Şehircilik Günü'nde konuşan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Erdoğan, "Ne kadar öğretmen atadığımızı söylüyoruz ama kulağı var duymuyor. Ama bunu ya kimse anlatmıyor ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Öyleyse siz anlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yalan bunun en büyük sermayesi. Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap veririm: Bay Kemal" dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;



81 vilayetimizden gelen siz sayın arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum. 'Sıfır Atık' projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.



AK PARTİLİLER 7/24 ÇALIŞACAK Kİ TÜRKİYE ÜRETMEYE DEVAM ETSİN

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin. Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum.

Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.





YALAN BUNUN EN BÜYÜK SERMAYESİ

(Kılıçdaroğlu'na) Ne kadar öğretmen atadığımızı söylüyoruz ama kulağı var duymuyor. Ama bunu ya kimse anlatmıyor ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Öyleyse siz anlatacaksınız. Durmak yok yola devam. Yalan bunun en büyük sermayesi. Türkiye'de yalanı en güzel kim söyler diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap veririm: Bay Kemal



ŞEHİRLERE YETERİNCE SAHİP ÇIKMAMIŞ OLMAMIZ EN BÜYÜK KAYBIMIZ

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak.



TOKİ VASITASIYLA ŞEHİRCİLİK HAMLESİ BAŞLATTIK

TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattık. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz..