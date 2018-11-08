Hizmet ve gönül belediyeciliği

Balıkesir Karesi Belediyesi, daha yaşanabilir bir şehrin inşası için çalışmalarına başladı. Hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla Karesi'yi daha modern bir şehir haline getirmeyi başardı. "Değerlisiniz Çünkü Karesidesiniz" diyerek halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, insana dokunan yatırım ve projeleriyle halkın takdirini kazandı. Başkan Yücez Yılmaz liderliğinde 33 cadde ve sokağa ışıklandırma çalışmaları yapıldı. 94 adet yeni nesil oyun parkında ise çocukların kahkahaları çınladı.
GECE GÜNDÜZ HİZMET
2014 yılından bu yana gene gündüz süren şehir inşasında 1 milyon 228 bin 75 metrekare kilit parke döşeme çalışması yapıldı. 84 adet mevcut parkın revizesini gerçekleştiren belediye, 109 adet fitness alanı ile 57 adet semt spor sahasını halkın hizmetine açtı.
DOĞRU PLANLAMA...
Göreve başladıklarından bu yana büyük bir değişim ve dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi'yi gönül belediyeciliğinin yanı sıra hizmet belediyeciliğiyle de tanıştırdıklarını açıkladı. Şehrin kimliğine ve şehrin ruhuna uygun bir şehircilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, Karesi'yi daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımanın yolunun ortak akıl ve doğru planlamadan geçtiğini vurguladı. "Yaptığımız çalışmaların her biri şehrimize değer katarken insanımızın da gönlüne dokunuyor. Gittiğim her yerde görüyorum ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun. Bu da bizi mutlu ediyor, çalışma azmimizi arttırıyor" açıklamasını yaptı.
GECE GÜNDÜZ HİZMET
2014 yılından bu yana gene gündüz süren şehir inşasında 1 milyon 228 bin 75 metrekare kilit parke döşeme çalışması yapıldı. 84 adet mevcut parkın revizesini gerçekleştiren belediye, 109 adet fitness alanı ile 57 adet semt spor sahasını halkın hizmetine açtı.
DOĞRU PLANLAMA...
Göreve başladıklarından bu yana büyük bir değişim ve dönüşüm hamlesi başlattıklarını belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi'yi gönül belediyeciliğinin yanı sıra hizmet belediyeciliğiyle de tanıştırdıklarını açıkladı. Şehrin kimliğine ve şehrin ruhuna uygun bir şehircilik anlayışı ile hareket ettiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, Karesi'yi daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımanın yolunun ortak akıl ve doğru planlamadan geçtiğini vurguladı. "Yaptığımız çalışmaların her biri şehrimize değer katarken insanımızın da gönlüne dokunuyor. Gittiğim her yerde görüyorum ki vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun. Bu da bizi mutlu ediyor, çalışma azmimizi arttırıyor" açıklamasını yaptı.
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