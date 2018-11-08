Son dakika: Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye özel bir ziyaret gerçekleştirecek.
Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim, ziyaret kapsamında 9 Kasım 2018 tarihinde bir araya gelerek görüşmelerde bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel konuların da ele alınması öngörülüyor.
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