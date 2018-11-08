  • Güncel
  • 08.11.2018 14:08
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 15:02

Son dakika: Eski Savcı üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi

tarafından meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan Sarıkaya, savcılıkta ifade verdi - Sarıkaya, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

FETÖcü savcıya hapis şoku!

Hakimler ve Savcılar Kurulunca () geçen hafta meslekten ihraç edildikten sonra gözaltına alınan eski cumhuriyet savcısı adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınmasından bu yana Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde bulunan ve 2 gün önce gözaltı süresinin uzatılması kararlaştırılan Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan'ın talimatıyla polis tarafından Ankara Adliyesine getirilen eski savcı Sarıkaya, savcı Özcan'a ifade verdi.

Özcan, ifade işlemi sonunda Sarıkaya'yı "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Eski Savcı Ferhat Sarıkaya FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar