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Pişkin hırsızlar 'pes artık' dedirtti

08 Kasım 2018, Perşembe

Antalya’da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşıyan 5 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlar, "Yol kenarında duruyorlardı, sünnet düğünü yapmak için aldık. Et de mi yemeyelim" dedi.


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