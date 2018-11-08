Antalya’da çaldıkları 5 koyunu hafif ticari araçla taşıyan 5 kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hırsızlar, "Yol kenarında duruyorlardı, sünnet düğünü yapmak için aldık. Et de mi yemeyelim" dedi.
Pişkin hırsızlar 'pes artık' dedirtti08 Kasım 2018, Perşembe
- Pişkin hırsızlar 'pes artık' dedirtti
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