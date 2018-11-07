Mahkemeden kritik UBER kararı!

UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edildi.

UBER DAVASINDA BİLİRKİŞİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME

İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı.

6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi.