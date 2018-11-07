  • Güncel
  • 07.11.2018 19:15
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 19:15

Mahkemeden kritik kararı!

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği'nin internet üzerinden hizmet veren 'e erişimin engellenmesine ilişkin açtığı dava öncesi çok sayıda taksici Adliyesi önünde bir araya geldi. Davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı

Mahkemeden kritik UBER kararı!

'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edildi.

UBER DAVASINDA BİLİRKİŞİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı.

6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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