Mahkemeden kritik UBER kararı!

UBER'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davaya İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam edildi.
UBER DAVASINDA BİLİRKİŞİ İÇİN ÖNEMLİ GELİŞME
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası ile Birleşik Taksiciler Derneği'nin, internet üzerinden ulaşım hizmeti veren Uber'e erişimin engellemesi ve haksız rekabetin tespiti için açılan davanın bugünkü celsesinde de Uber'e yönelik tedbir kararı çıkmadı.
6-7 aylık sürede eksik rapor hazırlayan bilirkişiler için disiplin cezası uygulanması istendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.