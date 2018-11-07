Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin PKK kararına ilişkin açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

İbrahim Kalın açıklamaları şöyle:

ABD'NİN YPG TUTUMU

Terör örgütleri arası ayrım görmüyoruz. Orda devam eden mücadele Türkiye'nin desteklediği mücadeledir. Bir diğer konu da sınırda aldığımız güvenlik önlemleri kendi sınırlarımızı korumaya yöneliktir. Türkiye'nin aldığı ünlemler DEAŞ ile mücadeleyi yavaşlatıyor sözü kabul edilir değil. Terörle mücadele bundan sonra da devam edecektir. Türkiye'nin DEAŞ ile mücadelede yer almadığı aslı astarı olmayan propagandalara maruz kaldık. Türkiye DEAŞ ile mücadeleye en ön saflarda mücadele veren bir ülkedir. (ABD'nin YPG tutumu) PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir. Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir.

İdlib mutabakatı ile ilgili yapılan 4'lü zirvenin sonuçları memnuniyet vericidir. Zirvenin iki önemli sonucu vardır. İdlib mutabakatının kalıcı bir ateşkes haline getirilmesi. İdlib mutabakatı ile ilgili yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı. Bu Türk diplomasisi açısından büyük bir başarıdır. FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır.

FIRAT'IN DOĞUSU

Kimin kiminle iş birliği yaptığı bizi bağlamaz.

İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLAR

İran bizim önemli bir komşumuz. Önemli, bir ticaret ortağımız. 6 ay boyunca müzakereler devam edecek.



ABD'NİN PKK'LI 3 TERÖRİSTİN BAŞINA ÖDÜL KOYMASI

Çok geç kalınmış bir adımdır. Olumlu olmakla birlikte geciken bir adımdır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Biz bunlarla mücadele ederken ne ABD'den ne de diğer müttefiklerimizden bir destek gelmemişti. Amerikalı yetkilinin açıklamasıyla ilgili de bağlantı kuracak olacaksak burada temel sorun ABD'nin PYD ve YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamıyor olması. YPG'ye karşı tavrımızı yumuşatmamız mümkün değil. PYD ve YPG'ye karşı tavrımız nettir, değişmeyecektir. Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır.