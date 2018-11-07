  • Güncel
  • 07.11.2018 17:34
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 17:34

Kartal'da helikopter destekli operasyon

İstanbul Kartal'da, helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Kartalda helikopter destekli operasyon

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle terk edilmiş haldeki iş yeri ve fabrikalara eşzamanlı olarak baskın düzenledi. Aralarında özel harekâtçıların da bulunduğu 300 polis ve hassas burunlu narkotik köpeklerinin katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Baskınlarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda şüpheli gördükleri araçları durdurarak inceleme yaptı.

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