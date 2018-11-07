Başına 1 milyon TL ödül koyulan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan İHA destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiștir.
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