  • Güncel
  • 07.11.2018 17:30
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 17:52

Başına 1 milyon TL ödül koyulan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 1 Milyon TL Ödülle "Yeşil Kategori"de Yer Alan Rızgar Gever Kod Adlı Müslim Fırtına etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Başına 1 milyon TL ödül koyulan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

İç güvenlik operasyonları kapsamında 31 Ekim -2 Kasım 2018 tarihleri arasında Şırnak Silopi Cudi Dağı kırsalında yapılan destekli operasyonlarda 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL ödülle "yeşil kategori"de yer alan sözde Botan eski Cudi Cephe sorumlusu Rızgar Gever kod adlı Müslim Fırtına olduğu belirlenmiștir.

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