Dolandırıcıların yeni tuzağı! Dikkat bir tıkla...

İnternet üzerinden yapılan dolandırıcılıkların arkası kesilmiyor. Şimdi de hedefte yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşlar var. Türk vatandaşlarına vize uygulayan ülkelerin yetkilendirdiği aracı kuruluşların isimlerini kullanan dolandırıcılar vatandaşın hem parasını alıyor hem de çok özel bilgilerini ele geçiriyor. Vatandaşın 200-750 TL arasında dolandırıldığı sistem şu şekilde çalışıyor:Vize almak isteyen her şeyden habersiz vatandaş internette ' Almanya vize randevu' araması yapıyor. Arama motorlarının ilk sırasında 'reklam' ibaresiyle onlarca sitenin duyurusu yer alıyor. Aslında bu sitelerden sadece bir tanesi Almanya'nın yetkilendirdiği aracı kuruluşa ait. Ancak vatandışın bunu ayırt etmesine imkân yok. Konsolosluğun adını bile çağrıştıran internet sitelerine aldanan vatandaş bir tıkla kendini tuzağın içinde buluyor. Örneğin İtalya ve Almanya vizesi vermeyle yetkilendirilmiş kurum iDATA'nın adıyla bile arama yapsanız ilk sıralarda bu kuruluşun kendi sitesi çıkmıyor. Farklı site uzantılarına sahip olan iDATA ismini çağrıştıran internet siteleri ard arda sıralanıyor. Üstelik bu siteler açıklamalarında 'İData Almanya Vize Başvurusu' ismi bile kullanılıyor.Başvuru sırasında TC Kimlik No'dan tutun da pasaporttaki tüm bilgileri isteyen bu siteler en son vize randevusu aşamasında vize ve hizmet bedeli olarak Euro veya TL bazında 200 TL ile 750 TL arasında değişen miktarda para talebinde bulunuyor. Online ödemelerle aracılığı ile bu paraları da tahsil ediyorlar. Bu aşamadan sonra dolandırıcıların bazıları kendileri gerçek yetkili şirketin internet sitesi üzerinden başvuru yapıyor. Vize bedelini de kendileri yatırıyor. Böylece aradaki fark ve hizmet bedeli ceplerine kalıyor. Bazı internet siteleri ise bu randevu başvurusunu bile yapmayıp tüm paraya el koyarak vatandaşı mağdur ediyor. Sahte randevu tarihi alan vatandaş konsolosluğun yolunu tuttuğunda dolandırıldığını anlıyor. Konsolosluğun yetkilendirdiği kurumlardan biri olan iData müşteri hizmetlerindeki kişilerle de konuştuğumuz da tek yetkilinin kendileri olduğunu, diğer sitelerin tüketicinin verdiği bilgilerle vize randevuları ve diğer işlemleri resmi site üzerinden gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor.İNTERNET dolandırıcıları sadece iDATA ismini kullanmıyor. iDATA dışında çeşitli ülkeler hizmet veren Vfs Global, As Vize, Bls International, Tls Contact ve Kosmos gibi vize hizmeti veren kurumların da isimleri kullanılarak internet üzerinden hizmet veriliyor. Bu kurumların resmi internet sitelerinin çoğunda dolandırıcılara karşı uyarı yazıları çıkıyor. Sitelerde yer alan açıklamada ortak nokta ise şu: Bazı internet siteleri yetkili bir kurum veya temsilci gibi davranarak hem kişisel bilgilerinizi hem de paranızı alıyor. Para karşılığında vize verilmesi gibi bir uygulama yoktur. Tüketicileri dikkatli olmaya çağırıyoruz.ülkelere göre vize ücretleri değişiklik gösteriyor. Örneğin Almanya'ya vize almak isteyen bir tüketici resmi kurum üzerinden ilerlediğinde schengen vizesi için yaklaşık 85 Euro ödüyor. Ancak dolandırıcılar vize ücretine ek olarak 30-35 Euro'luk ek ücret talep ediyor. Tüketici bunun da vize ücreti içinde olduğunu düşünüyor. Burada vize için randevu alınmış olsa da tüketici fazladan ödediği paradan haberdar olmuyor. Hiç randevu almayan dolandırıcılar ise hem vize ücretini hem de hizmet bedelini almış oluyor. Burada tüketiciden alınan ücret ise 120 Euro'ya kadar çıkıyor.BAZI tur şirketinin vize departmanlarında çalışan uzmanlara tüketicilerin vize alırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini sorduk. Uzmanlar şunları söyledi: "Konsoloslukların anlaşmalı olduğu resmi danışma kurumları, İDATA, Vfs Global, As Vize, Bls International, Tls Contact ve Kosmos'dur. Eğer tüketici internet sitesi üzerinden başvuru yapacaksa bu kurumların resmi internet sitesi üzerinden işlem yaptığına emin olmalı. Eğer emin olmuyorsa güvenilir tur şirketleri aracılığıyla vize işlemlerini yaptırmalı. Tüketiciler, görevlendirilen resmi kurumları gidecekleri ülkelerin konsolosluklarının oluşturduğu internet sitelerinden de kontrol edebilirler. Ancak bir uzmandan yardım almak büyük önem taşıyor."VİZE randevusunu aldığını düşünerek dolandırılan vatandaşlardan biri Hürriyet'e şunları anlattı: " Macaristan 'a gitmek için vize randevusu almak istedim. İnternete Macaristan vizesi yazdım. İlk çıkan siteye giriş yaptım. İsmimi ve telefon bilgimi verdim. Daha sonrasında bana geri dönüş yaptılar. Bir banka IBAN numarası verdiler. İki kişinin vize işlemleri için 1300 TL yatırmam gerektiğini söylediler. Ayrıca gelecek cuma günü için randevu verdiler. Ben de bankaya giderek verdikleri hesap numarasına para yatırdım. Sonrasında Macaristan turunu satın aldığım tur şirketine giderek eksik evrakımın olup olmadığını öğrenmek istedim. Oraya gidince tur şirketinin çalışanı dolandırıldığımı anladı. Tekrar internet sitesinde yazan numaradan iletişime geçmeye çalıştım ama telefonumu açmadılar."