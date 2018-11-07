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  • 07.11.2018 08:05
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 08:27

kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

, Beylikdüzü mevkii istikametinde bir kamyonun devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

D-100 Karayolu kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

üzerinde seyir halindeki kamyon, başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZANIN SEBEBİ: RÖGAR KAPAĞI
Seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.

KAZAYI YARA ALMADAN KURTARDI
Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı.

E-5'TE TRAFİK DURDU
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu istikameti trafiğe kapandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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