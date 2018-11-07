D-100 Karayolu kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki kamyon, başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZANIN SEBEBİ: RÖGAR KAPAĞI

Seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.

KAZAYI YARA ALMADAN KURTARDI

Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı.

E-5'TE TRAFİK DURDU

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.