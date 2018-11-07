D-100 Karayolu kamyon devrildi! Yol trafiğe kapandı

D-100 Karayolu üzerinde seyir halindeki kamyon, başka bir otomobilin üstüne devrilip yolda yan yattı. Kaza üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KAZANIN SEBEBİ: RÖGAR KAPAĞI
Seyir halindeki kamyonun tekerinin yolda yarı açık vaziyetteki rögar deliğine düşmesi sonucu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edildi.
KAZAYI YARA ALMADAN KURTARDI
Kamyonun üzerine devrildiği otomobildekiler ise kazayı şans eseri yara almadan kurtardı.
E-5'TE TRAFİK DURDU
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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