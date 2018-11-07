  • Güncel
  • 07.11.2018 03:22
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 03:22

, 'i değil Körfez'i yeşil yaptı

’da dün denize bakan liler, şoke oldu. Körfez’i yeşil bir örtünün kapladığını görenler büyük şaşkınlık yaşayıp, ne olduğunu anlamaya çalışırken gerçek ortaya çıktı. Prof. Dr. Baha Büyükışık, “Yeşil örtü, deniz marulu. Denize bırakılan atıklardan kaynaklanıyor” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır İzmirlilere sunduğu "Yüzülebilir Körfez vaadi" giderek fiyaskoya dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'e hakim olan kötü kokunun Körfez'den kaynaklandığı ve Üçkuyular'da hala denize kanalizasyon sularının akıtıldığı ortaya çıkarken, bir skandal da Karşıyaka'da yaşandı.

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