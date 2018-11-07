İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır İzmirlilere sunduğu "Yüzülebilir Körfez vaadi" giderek fiyaskoya dönüşüyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'e hakim olan kötü kokunun Körfez'den kaynaklandığı ve Üçkuyular'da hala denize kanalizasyon sularının akıtıldığı ortaya çıkarken, bir skandal da Karşıyaka'da yaşandı.
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