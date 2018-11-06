  • Güncel
  • 06.11.2018 21:00
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 21:02

5 ilde operasyonu: Tutuklandılar

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında '' kullanıcısı olduğu belirlenen 4 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. Zonguldak, , , Mersin ve 'de operasyon düzenlendi.

5 ilde FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 5 ilde düzenlenen / operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı '' kullanıcısı olduğu ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Zonguldak, , , Mersin ve 'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A, A.B, İ.E. ve F.N.Z. adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.A. ile İ.E. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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