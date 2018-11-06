Beykoz'da uyuşturucu baskını

İstanbul Beykoz'da bir villaya iki haftalık takibin ardından baskın düzenlendi. Operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri villada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirirken, hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel bir düzenek de buldu.

6 Kasım 2018 Salı, 06:20:48 Güncelleme: 06:28:31
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Beykozda uyuşturucu baskını

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da 2 katlı bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.

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Beykozda uyuşturucu baskını

2 Haftalık süren teknik takip sonrası ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

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Beykozda uyuşturucu baskını

Sera için özel sistem kurulmuş
Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada esrar serasına dönüştürülmüş özel odayla karşılaştı.

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Beykozda uyuşturucu baskını

Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havalandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi.

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Beykozda uyuşturucu baskını

Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi.

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