Beykozda uyuşturucu baskını

Beykoz'da uyuşturucu baskını

İstanbul Beykoz'da bir villaya iki haftalık takibin ardından baskın düzenlendi. Operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri villada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirirken, hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel bir düzenek de buldu.

6 Kasım 2018 Salı, 06:20:48 Güncelleme: 06:28:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





