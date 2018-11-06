Beykozda uyuşturucu baskını

Beykoz'da uyuşturucu baskını
İstanbul Beykoz'da bir villaya iki haftalık takibin ardından baskın düzenlendi. Operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri villada yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirirken, hint keneviri yetiştirmek için kurulan özel bir düzenek de buldu.
6 Kasım 2018 Salı, 06:20:48
Güncelleme: 06:28:31
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz'da 2 katlı bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını aldı.
2 Haftalık süren teknik takip sonrası ekipler, operasyon için düğmeye bastı.
Sera için özel sistem kurulmuş
Polis ekipleri, evde yaptıkları aramada esrar serasına dönüştürülmüş özel odayla karşılaştı.
Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan odada otomatik sulama, otomatik iklimlendirme ve havalandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi.
Çok sayıda projektör ve fan cihazı yerleştirilen odada iklimlendirme yapıldığı, elde edilen uyuşturucunun da burada kurutulduğu belirlendi.