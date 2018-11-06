Pahalı netekim

12 Eylül askeri darbesinin mimarı olan 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in eski villası, inşaattan rekor kırdı. Evren, villasının arsasını 1986'da metrekaresine 35 lira ödeyerek satın aldı. 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan bir villa yaptırdı. 16 yıl boyunca burada yaşadı.





Kenan Evren'in evi 900 bin TL



2007'de 975 bin Euro'ya satışa çıkardı. Evren'in ölümünün ardından fiyatı daha da düşürülen 1000 metrekarelik arsadaki villa Şubat 2016'da İstanbullu işadamı Recep Ayhan'a 900 bin liraya satıldı. Kentsel dönüşüm başvurusu yapan işadamı, aldığı evi yıktı, malikane inşaatına başladı. Ancak daha sonra kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir firmaya sattı.







Villanın inşaat halindeki fiyatı 22 milyon TL



BÖYLE BİR RAKAM YOK!

Firma, üzerinde kaba inşaat halinde bir yapı bulunan taşınmazı, 22 milyon liraya satışa çıkardı. Marmaris'in ilk emlakçılarından Mustafa Ünal, "Marmaris şartlarında böyle bir rakam yok. Bu istenilen rakamlara, denize sıfır butik otel alınır. Hatta ada alabilirsiniz. Marmaris emlak piyasasına göre çok yüksek bir rakam" ifadesini kullandı. Villanın sahibi Aliha İnci ise Arap yatırımcılarla görüştüklerini açıkladı. İnci kaba inşaat ile arsayı 22 milyon TL'ye satışa çıkarttıklarını ancak talep edilmesi halinde anahtar teslim olarak villayı 40 milyon TL'ye tastamam verebileceklerini söyledi.









Villanın bitmiş hali 40 milyon TL'ye kadar çıkabilir.



VİLLAYA LAHMACUNLU SAVUNMA

Villanın sahipleri "Bodrum'da bir lahmacun 80 lira. Marmaris'te bir porsiyon balık 600 TL. Bunlar pahalı değil de böylesine manzaraya sahip villaya istediğimiz fiyat mı pahalı geldi?" dedi.