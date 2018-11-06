  • Güncel
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:35
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O time işkence

O time işkence
İngilizler'den Kaşıkçı olayına ilişkin şok iddia: Operasyona katılan 15 kişilik time 'da işkence edildi. Hatta biri, sorguda can verdi. Özel ekipteki El Bostani, Riyad'da şüpheli bir helikopter kazasında etkisiz hale getirildi. Suudiler ise tim üyelerinin yargılanacağını söyledi.



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