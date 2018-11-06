O time işkence

İngilizler'den Kaşıkçı olayına ilişkin şok iddia: Operasyona katılan 15 kişilik time Suudi Arabistan'da işkence edildi. Hatta biri, sorguda can verdi. Özel ekipteki El Bostani, Riyad'da şüpheli bir helikopter kazasında etkisiz hale getirildi. Suudiler ise tim üyelerinin yargılanacağını söyledi.
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