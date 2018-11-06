MHP'nin yeni Grup Başkanvekilli Muhammet Levent Bülbül oldu! Muhammet Levent Bülbül kimdir?

MHP'de görevden alınan Genel Başkan Vekili Erhan Usta'nın yerine, MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül'ün getirildiği açıklandı.

Usta, EYT'nin görüşüldüğü TBMM'de partisinden bağımsız davrandığı gerekçesiyle görevden alınmıştı.

LEVENT BÜLBÜL KİMDİR?

Muhammet Levent Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde MHP'den Sakarya 1'inci sıra milletvekili adayı olarak Meclis'e girmeye hak kazandı. Bülbül, 1980 Hendek doğumlu. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapıyor.