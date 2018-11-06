  • Güncel
  • 06.11.2018 11:49
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:49

'da demir-çelik fabrikasında korkunç ölüm

'da, bir demir-çelik fabrikasında karnına sıcak demir saplanan işçi Ramazan Yaman (34), hayatını kaybetti.

Korkunç son! Kızgın demir...
Olay, dün gece Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Bir demir- çelik fabrikasında çalışan Ramazan Yaman (34), ocaktan sıcak demirleri çıkarırken, birisi karnına saplandı. Mesai arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Yaman, buradaki tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



'ün Eskipazar ilçesinde oturan evli ve 2 çocuk babası Yaman'ın yakınları, acı haberi alınca hastane önünde sinir krizleri geçirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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