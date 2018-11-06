  • Güncel
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 01:57
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Memleket ahvali

Memleket ahvali
Sivas Valiliği'ne atanan Salih Ayhan, görevine başlamak için öğle saatlerinde kente geldi. Ayhan için Valilik binası önünde karşılama töreni düzenlendi. İl protokolü, Valilik personeli ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Vali Ayhan'ı karşılamak için uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruğun uzunluğu ise görenlere "Allah Vali Bey'e kolaylık versin. Protokolden halka inşallah sıra gelir" dedirtti.
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