  • Güncel
  • 06.11.2018 10:03
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 10:03

İstanbul'da ByLock operasyonu

İstanbulda ByLock operasyonu

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da ByLock operasyonu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar