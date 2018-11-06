İstanbul'da ByLock operasyonu

İstanbul'da FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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İstanbul'da FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
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