Bedelli askerlik başvuruları sona erdi. Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı 3. celp dönemi tarihini açıklamış, bu dönemde 21 günlük askerlik eğitimi alacak olanlar silahaltına alındı. Başvuru yapan adaylardan 4. celp döneminde gidecek olanlar ise celp tarihini merak ediyor. Daha önce yapılan duyuruda, 4. celp dönemi tarihinin başvuru sürecinin sona ermesinden sonra açıklanacağı bildirilmişti. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...