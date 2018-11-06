  • Güncel
  • 06.11.2018 10:06
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 10:22

4. celp dönemi açıklandı mı? Bedelli askerlik (21 günlük) Milli Savunma Bakanlığı celp tarihi duyurusu...

4. celp dönemi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binlerce kişinin merakla beklediği bedelli askerlik 4. celp dönem tarihi için geri sayım başladı. 4. celp döneminde silahaltına alınacak yükümlülerin gözü Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelecek açıklamada. Peki, ne zaman belli olacak? Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihi açıklandı mı? İşte merak edilenler...

Bedelli askerlik başvuruları sona erdi. Geçtiğimiz gün Milli Savunma Bakanlığı 3. celp dönemi tarihini açıklamış, bu dönemde 21 günlük askerlik eğitimi alacak olanlar silahaltına alındı. Başvuru yapan adaylardan 4. celp döneminde gidecek olanlar ise celp tarihini merak ediyor. Daha önce yapılan duyuruda, 4. celp dönemi tarihinin başvuru sürecinin sona ermesinden sonra açıklanacağı bildirilmişti. Peki, bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

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