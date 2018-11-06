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  • 06.11.2018 09:35
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 09:56

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Kameraları şifrelediler...

Suudı Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim günü konsoloslukta Riyad'dan gelen 15 kişilik Suudi suikast timi tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

Kameraları şifrelediler...

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Suudi konsolosluk görevlileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de konsolosluğa ait güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını sökmekle kalmadı, bir süre sonra Kaşıkçı'nın ve onu infaz eden ekiptekilerin konsolosluğa girişini gizlemek için polis noktasında bulunan kameralara da müdahale etmeye çalıştı.

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