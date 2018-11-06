Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Kameraları şifrelediler...

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Suudi konsolosluk görevlileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de konsolosluğa ait güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını sökmekle kalmadı, bir süre sonra Kaşıkçı'nın ve onu infaz eden ekiptekilerin konsolosluğa girişini gizlemek için polis noktasında bulunan kameralara da müdahale etmeye çalıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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