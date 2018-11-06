Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni gelişme! Kameraları şifrelediler...

SABAH Özel İstihbarat Bölümü'nün güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Suudi konsolosluk görevlileri Kaşıkçı'nın öldürüldüğü 2 Ekim'de konsolosluğa ait güvenlik kamera sisteminin kayıt cihazını sökmekle kalmadı, bir süre sonra Kaşıkçı'nın ve onu infaz eden ekiptekilerin konsolosluğa girişini gizlemek için polis noktasında bulunan kameralara da müdahale etmeye çalıştı.