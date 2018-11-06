  • Güncel
  • 06.11.2018 11:30
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:30

Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu

Mersin polisinin bir ev ve depoya yaptığı operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi. Öte yandan Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda da 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.

Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu

Mersin polisinin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi.

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