Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu Mersin polisinin bir ev ve depoya yaptığı operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi. Öte yandan Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda da 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.

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