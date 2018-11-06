  • Güncel
  • 06.11.2018 20:27
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 20:27

KHO darbe girişimi davasında ara karar verildi

'nün darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

KHO darbe girişimi davasında ara karar verildi

24. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından ara karar için Cumhuriyet Savcısı'ndan görüşü soruldu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ
Savcı, esasa ilişkin savunmalarını henüz yapmayan sanıkların gelecek celse hazır edilmesini ve tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik taleplerinin de reddedilmesini istedi.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, ankesörlü ve ardışık arama kaydı tespit edilen sanıklara ilişkin bilirkişi raporu alınmasına, esasa ilişkin savunması henüz alınmayan sanıkların gelecek celse dinlenilmesine ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıkların ni reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Davanın görülmesine Aralık ayında devam edilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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