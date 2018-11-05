Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında ayrılığı kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları görüntüler bulunduğunu öne sürdü."İstediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim" dediği iddia edilen kadın işadamından 50 bin dolar para aldı.Roa W.'nin kocası da işadamını arayarak 40 bin dolar daha vermemesi halinde görüntüleri internette yayacağını söyledi. İkili daha sonra işadamından 1 milyon dolar daha istedi.