  • Güncel
  • 05.11.2018 10:38
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 10:38

'da işadamına milyon dolarlık şantaja hapis cezası

'da müteahhit A.A.H., ülkesi 'ta tanıştığı 28 yaşındaki W. ile 3 yıl sevgili olarak yaşadı. Iraklı müteahhit kız arkadaşından ayrılmak istedi. Ancak iddiaya göre Roa W. "Ayrılmam" diyerek tepki gösterdi.



Roa W. belirli bir miktarda para vermesi karşılığında ayrılığı kabul edeceğini söyleyerek elinde birlikte oldukları görüntüler bulunduğunu öne sürdü.
"İstediğim parayı vereceksin; yoksa seni Irak'a rezil ederim" dediği iddia edilen kadın işadamından 50 bin dolar para aldı.

Roa W.'nin kocası da işadamını arayarak 40 bin dolar daha vermemesi halinde görüntüleri internette yayacağını söyledi. İkili daha sonra işadamından 1 milyon dolar daha istedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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