  • Güncel
  • 05.11.2018 10:27
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 10:36

'nı Başkan Erdoğan açacak

Üsküdar Nakkaştepe’deki 50 dönümlük askeri arazi olarak düzenlendi. Eşsiz boğaz manzaralı, ahşap uçan yolları, macera adası, kamp ve okçuluk alanları, gölet ve piknik alanları ile İstanbul’un yeni gözdesi ’nın açılışı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

Son rötuşları yapılan Millet Bahçesi'nde piknik alanları, açık ve kapalı oyun sahaları, macera Adası, spor aletleri, yaya yürüyüş yolları, etkinlik çayırı, içinde şelalenin aktığı biyolojik gölet, ahşap uçan yollar, ahşap seyir terasları, köprüler, mini spor sahası, çocuklar için doğal keyif atölyeleri, kamp ve okçuluk alanları ve amfi tiyatro yer alıyor. Daha önce askeriyenin kapalı spor salonu olarak kullandığı bina da İstanbul'un en büyük kapalı çocuk parkı ve çok amaçlı eğitim salonu/ofis ile kadınlar ve erkekler için birer mescit bulunuyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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