  • Güncel
  • 05.11.2018 10:43
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 10:46

'nin özel temsilcisi 'lı teröristleri ziyaret etti

’nin kuzeyindeki Ayn el-Arab ve ’dan Türk birliklerine yönelik saldırılar sonrası ateşlenen namlular, sınır bölgesinde 17 ’lıyı öldürürken çok sayıda teröristi de yaraladı. ’nin ’la mücadele özel temsilcilerinden büyükelçi , “Sen çok cesur bir kadınsın. Çabuk iyileş” diyerek terörislere moral verdi.

Yaralı teröriste büyükelçi morali

-Akçakale sınırında önceki gün adına 'keşif ve istihbarat' faaliyetinde bulunduğu öne sürülen bir örgüt üyesi de Mehmetçiğin ateşi sonucu yaralananlar arasındaydı. Örgüt medyasında çalıştığı belirlenen ve kendisini 'gazeteci' olarak tanımlayan Gülistan Mihemed isimli PKK'lı, Tel Abyad'da yaralandıktan sonra tedavi için 'teki bir hastaneye kaldırıldı.

PKK'LI TERÖRİSTE MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Yenişafak'ta yer alan habere göre; Terör örgütü PKK'nın propaganda elemanını burada ilginç bir isim ziyaret etti. Bu kişi, 'nin 'la mücadele özel temsilcilerinden büyükelçi 'tı. Ziyaret sırasında yaralı PKK'lıya moral vermeye çalışan Roebuck, "Sen çok cesur bir kadınsın. Çabuk iyileş" dedi.

Bu temasın ardından tamamı Kandil ekibi ve PKK destekçilerinden oluşan sözde Münbiç Askeri Konseyi'ni ziyaret eden Roebuck, örgüt elebaşılarıyla toplantı yaptı. Roebuck, burada Kandil'in bölgeye gönderdiği PKK yöneticisi Şervan Derviş'e özel ilgi gösterdi. Münbiç'e gelen her Amerikalının görüşmeyi ihmal etmediği Derviş, tepeden tırnağa teröristlerden kurulu sözde konseyin sözcülüğünü yürütüyor.

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