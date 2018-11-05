  • Güncel
  • 05.11.2018 11:36
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 11:36

'da bir maganda 'te drift yaptı, silahıyla ateş açtı!

Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda, otomobiliyle seyir halindeyken arkadaşının, “Yap bakalım bir tedavi” sözüne karşılık kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda, trafikteki araçların arasında da defalarca hem “drift” yaptı hem de “makas” atarak terör estirdi. Maganda, o anları kaydettirip bir de dan yayınladı

İstanbulda bir maganda E-5te drift yaptı, silahıyla ateş açtı!

Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda otomobiliyle seyir ettiği esnada, yanında seyreden arkadaşının "Yap bakalım bir tedavi" sözüne karşılık camından çıkardığı kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda kahkaha atarak yoluna devam etti.

Aynı maganda birkaç gün sonra Beylikdüzü mevkiinde yeniden ortaya çıkarak, akan trafikteki araçların arasında 'drift' ya da 'yanlama' olarak bilinen tehlikeli hareketi yaptı. Maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayıp defalarca tehlikeye attı. Saadetdere Mevkii'nde ise tekrar gelen maganda yine aynı hareketleri yapmayı sürdü.

YOLLARDA TERÖR ESTİRDİ
Trafiğin adeta canavarı haline gelen o maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi. Yine başka bir gün 'nda ortaya çıkan maganda, araçların arasında makas atarak ilerledi. Mutlak bir ya davetiye çıkartan maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmezmiş gibi başka sürücüleri de kazaya sürükledi.

Bir başka görüntüde ise aynı maganda yasak olmasına rağmen taktırdığı sirenini de karayolunda kullandı. Maganda tüm bu yaptıklarını kaydettirip bir de da yayınladı.

Maganda sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptı

Şehrin adeta altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatt

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel Haberleriİstanbul'da bir maganda E-5'te drift yaptı, silahıyla ateş açtı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar