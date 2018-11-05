İstanbul E-5 Karayolu Zeytinburnu mevkiinde bir maganda otomobiliyle seyir ettiği esnada, yanında seyreden arkadaşının "Yap bakalım bir tedavi" sözüne karşılık camından çıkardığı kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. Korku dolu anlar yaşatan maganda kahkaha atarak yoluna devam etti.



Aynı maganda birkaç gün sonra Beylikdüzü mevkiinde yeniden ortaya çıkarak, akan trafikteki araçların arasında 'drift' ya da 'yanlama' olarak bilinen tehlikeli hareketi yaptı. Maganda hem kendi hem de sürücülerin canını bir an olsun umursamayıp defalarca tehlikeye attı. Saadetdere Mevkii'nde ise tekrar gelen maganda yine aynı hareketleri yapmayı sürdü.

YOLLARDA TERÖR ESTİRDİ

Trafiğin adeta canavarı haline gelen o maganda, gece ve gündüz demeden yollarda adeta terör estirdi. Yine başka bir gün E-5 Karayolu'nda ortaya çıkan maganda, araçların arasında makas atarak ilerledi. Mutlak bir kazaya davetiye çıkartan maganda, trafiği tehlikeye düşürdüğü yetmezmiş gibi başka sürücüleri de kazaya sürükledi.

Bir başka görüntüde ise aynı maganda yasak olmasına rağmen taktırdığı sirenini de karayolunda kullandı. Maganda tüm bu yaptıklarını kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.



Maganda sosyal medyada böyle bir paylaşım yaptı

Şehrin adeta altını üstüne getiren ve sürücülerin korkulu rüyası haline gelen magandanın yakalanması için Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatt