Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in eski villasının yerine yaptırılan ve kaba inşaat halindeki yapı 22 milyon liraya satışa çıkarıldı. Bu fiyatın astronomik olduğunu söyleyen ilçedeki emlakçılardan Mustafa Ünal, "İstenilen rakama, denize sıfır butik otel alınır. Hatta ada bile alabilirsiniz" yorumunu yaptı.

Eski cumhurbaşkanlarından Kenan Evren, Marmaris'teki villasının arsasını görevde olduğu 1986 yılında, metrekaresine 35 lira ödeyerek satın aldı. 1990 yılında denize nazır arazisine bir villa yaptırmaya karar verdi. 1991'de ise 1'i kot altında kalan 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan villasına yerleşti. Kenan Evren, cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 16 yıl boyunca burada yaşadı, pekçok ünlü ziyaretçiyi ağırladı. Kenan Evren, villasından ve Marmaris'ten 2007 yılının Mart ayında, rahatsızlandığı için ayrıldı. Bu sırada evini ve arsasını, emlakçıların 'yarısı bile etmez' demesine rağmen 975 bin Euro'ya satışa çıkardı. Üç yıl sonra fiyatını 450 bin Euro'ya indirmesine rağmen, yaşamını yitirdiği Mayıs 2015'e kadar alıcı çıkmadı.