  • Güncel
  • 05.11.2018 10:58
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 11:16

Bu kadarı pes dedirtti! 'de akılalmaz uyanıklık

'de bir vatandaş iddiaya göre kapsamında hazineye ait arazide konutu olduğunu belirterek Yapı Kayıt Belgesi aldı. İddiaya göre olayda vatandaşın konut olduğunu belirttiği arazide herhangi bir yapı olmadığı ortaya çıkarken, hazineye ait araziyi başka birine kiraladığı öne sürüldü.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından vatandaşların imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yaptığı yapıların kayıt altına alınarak yapılara yasallık kazandırılması hedefiyle hayata geçirilen İmar Barışı'na yüz binlerce vatandaş başvurdu.

31 Aralık 2017 tarihinden önce tamamlanan konut ya da iş yerleri için geçerli olan imar barışıyla çok sayıda vatandaş yapısını kayıt altına alırken uyanıklar da imar barışından yararlanmak için harekete geçti.

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