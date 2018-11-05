3 yılda 967'si örgütten kaçarak teslim olan 183'ü sağ veya yaralı olarak yakalanan bin 150 kadın terörist istihbarat birimlerine PKK terör örgütünün dağda uyguladığı iğrenç düzeni anlattı.
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3 yılda 967'si örgütten kaçarak teslim olan 183'ü sağ veya yaralı olarak yakalanan bin 150 kadın terörist istihbarat birimlerine PKK terör örgütünün dağda uyguladığı iğrenç düzeni anlattı.
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