  • Güncel
  • 05.11.2018 10:53
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 11:05

e uğrayan 'lı kadının itirafı kan dondurdu

Güvenlik güçlerine teslim olan kadın teröristlerden biri, "Kandil'e ayak bastığımın ikinci gecesi e uğradım. Sabahleyin sorumluya söyledim. 'Gel bana anlat' olayı diyerek götürdüğü kendi sığınağında o da bana tecavüz etti" sözleriyle örgütteki kirli düzeni anlattı.

3 yılda 967'si örgütten kaçarak teslim olan 183'ü sağ veya yaralı olarak yakalanan bin 150 kadın terörist istihbarat birimlerine PKK terör örgütünün dağda uyguladığı iğrenç düzeni anlattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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