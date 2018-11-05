  • Güncel
  • 05.11.2018 16:03
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 16:20

Başkan Erdoğan'ın fotoğrafçısı paylaştı! Bir vatandaş arabasını durdurdu ve...

Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışını yapan 'ın arabasını durduran vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan'ın fotoğrafçısı , o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

'deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, ile vatandaşlar sohbet etti. Erdoğan'ın fotoğrafçısı 'ın paylaştığı videoda kadın vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya' diyerek dua etti.

HASTANEDE AMELİYAT OLUP GELMİŞ

Hastanede göz ameliyatı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen başka bir kadın vatandaş ''Çok temiz, çok teşekkür ederiz. Mükemmel, mükemmel..." diye konuştu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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