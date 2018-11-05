Başkan Erdoğan'ın fotoğrafçısı paylaştı! Bir vatandaş arabasını durdurdu ve...

Küçükçekmece'deki Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile vatandaşlar sohbet etti. Erdoğan'ın fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar'ın paylaştığı videoda kadın vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Hele şu engelli çocuklara sahip çıktın ya' diyerek dua etti.
HASTANEDE AMELİYAT OLUP GELMİŞ
Hastanede göz ameliyatı olduktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelen başka bir kadın vatandaş ''Çok temiz, çok teşekkür ederiz. Mükemmel, mükemmel..." diye konuştu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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