  • Güncel
  • 05.11.2018 15:53
  • Son Güncelleme: 05.11.2018 - 15:53

sistemi! ne zaman yürürlüğe girecek? , 9 aya düşecek mi?

ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "" sistemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bu gelişmelerin ardından yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak konusu oldu. Peki, ? ? ? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak edilirken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşların aklındaki sorulardan biri de askerlik kısalacak mı, sorusu. Gündemdeki sıcaklığını koruyan yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Peki, askerlik kısalacak mı? Askerlik 9 aya düşecek mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte ayrıntılar...

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