Yeni askerlik sisteminin nasıl olacağı merak edilirken gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Vatandaşların aklındaki sorulardan biri de askerlik kısalacak mı, sorusu. Gündemdeki sıcaklığını koruyan yeni askerlik sistemi ile ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bir açıklama yaptı. Peki, askerlik kısalacak mı? Askerlik 9 aya düşecek mi? Yeni askerlik sistemi nasıl olacak, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte ayrıntılar...