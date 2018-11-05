Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 13:40:50 Güncelleme: 13:42:53
Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Nihat Özdemir, Ebru Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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