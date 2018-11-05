Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı.

5 Kasım 2018 Pazartesi, 13:40:50 Güncelleme: 13:42:53
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Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı

Küçükçekmece'de Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

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Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Nihat Özdemir, Ebru Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı

Tören öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, kucaklarına aldıkları bir bebeği sevdi.

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Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı

İşte açılıştan kareler...

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Başkan Erdoğan, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılış törenine katıldı
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